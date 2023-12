Auch in St. Moritz wird am Sonntag nicht gefahren

Legende: Nichts unversucht gelassen Die Helfer in St. Moritz legten sich mächtig ins Zeug, mussten am Ende aber kapitulieren. Keystone/Gian Ehrenzeller

Der Super-G der Frauen vom Sonntag findet nicht statt. In St. Moritz ist in den letzten Stunden zu viel Neuschnee gefallen.

Vorerst wurde das Rennen von 10:30 Uhr auf 11:00 Uhr und danach auf 11:30 Uhr verschoben, später folgte trotzdem die Absage.

Nach einem Super-G am Freitag und der Abfahrt am Samstag wird beim Frauen-Weltcup in St. Moritz am Sonntag kein zweiter Super-G gefahren. Starke Schneefälle in der Nacht verunmöglichten eine Durchführung des dritten Speed-Rennens innert dreier Tage unter sicheren Bedingungen.

Schweizer Speed-Rennen unter einem schlechten Stern

Damit sind in diesem Winter im Frauen-Kalender bereits drei Rennen dem Wetter zum Opfer gefallen. Mitte November hatte man in Zermatt/Cervinia bereits die beiden Abfahrten nicht durchführen können.

Der Weltcup-Tross der Frauen verschiebt sich nun nach Val d'Isère, wo am kommenden Wochenende abermals Speed-Rennen auf dem Programm stehen – am Samstag eine Abfahrt, am Sonntag ein Super-G.