Nachdem Dominik Paris (ITA) mit der Startnummer 1 beim Zielsprung ungewohnt spät zur Landung gekommen war, reagierten die Trainer. Die nachfolgenden Fahrer wurden angewiesen, vor dem Zielschuss Tempo rauszunehmen.

Die Trainingsbestzeit zu den beiden Hahnenkamm-Abfahrten stellte ein Einheimischer auf. Mit 1:55,48 Minuten toppte Vincent Kriechmayr die Bestzeit des Donnerstags-Trainings von Ryan Cochran-Siegle (USA) um rund eineinhalb Sekunden.

Bester Schweizer wurde Carlo Janka als 5. Auf die Fahrt von Kriechmayr verlor der Bündner 1,10 Sekunden. Beat Feuz, der beim 1. Training überraschend schnell unterwegs war, nahm kurz vor Schluss Tempo raus und beendete das Training auf Rang 14 (+2,03). Mit Urs Kryenbühl (24.), Stefan Rogentin (25.) und Marco Odermatt (28.) klassierten sich drei weitere Athleten von Swiss-Ski in den Top 30.

Niels Hintermann, der in Kitzbühel ursprünglich sein Comeback geplant hatte, trat wie schon am Vortag nicht zum Trainingslauf an. Damit wird er auch an den Rennen vom Freitag und Samstag nicht am Start stehen.

In Kitzbühel wird heuer gleich 3 Mal die legendäre Streif hinuntergerast. Am Freitag findet das Ersatzrennen für die Lauberhorn-Abfahrt statt, am Samstag die reguläre Abfahrt (beide ab 11:30 Uhr). Am Sonntag beschliesst ein Super-G (10:20 Uhr) das Speed-Programm. Sämtliche Rennen zeigt SRF zwei live.