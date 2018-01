2003: Als Kernen auf einen Schlag den ganzen Spott los war

Heute, 14:45 Uhr

In diesem Jahrtausend gab es bisher 5 Schweizer Triumphe bei der Lauberhornabfahrt. Diese lassen wir in einer 5-teiligen Serie aufleben. Heute erinnern wir uns an Bruno Kernen und seine grosse Erlösung im 2003.

Rückblick auf Bruno Kernens Siegesfahrt am Lauberhorn 2003 1:03 min, vom 8.1.2018 Die Schlagzeile in der SonntagsZeitung am Tag nach Bruno Kernens Coup vor Heimkulisse lautete wie folgt: « Der Stolz des Verkannten » Es wurde auf die schier endlos lange Leidenszeit abgezielt, die hinter dem Berner lag. Er hatte 1996 – schon damals vor Schweizer Publikum in Veysonnaz – zwei Abfahrten gewonnen und im folgenden Winter WM-Gold in der Königsdisziplin erobert. Die Bestätigung blieb aus, bis zum 18. Januar 2003 und seinem 10. Jubiläumsstart am Lauberhorn. William Besse hatte 1994 an diesem Berg für den bis dato letzten Schweizer Sieg gesorgt. Auf einen Schlag war Kernen mit dieser wundersamen Rückkehr im Alter von 30 Jahren den ganzen Spott und Hohn los, den er zuvor über sich hatte ergehen lassen müssen. 23 Hundertstel sprachen zu seinen Gunsten. Im Video unten erinnert sich SRF-Radiomann Berni Schär an Kernens Sternstunde: Schär «Ein Erfolg zum richtigen Zeitpunkt» 0:40 min, vom 8.1.2018 Die Abfahrtssieger am Lauberhorn seit 2000 2017

Kein Rennen

2016 Aksel Svindal (No)

2015 Hannes Reichelt (Ö)

2014 Patrick Küng

2013 Christof Innerhofer (It)

2012 Beat Feuz

2011 Klaus Kröll (Ö)

2010 Carlo Janka

2009 Didier Défago

2008 Bode Miller (USA)

2007 Bode Miller (USA) 2006 Daron Rahlves (USA)

2005 Michael Walchhofer (Ö)

2004 Kein Rennen 2003 Bruno Kernen

2002 Stephan Eberharter (Ö)

2001 Kein Rennen 2000 Josef Strobl (Ö)

Morgen widmen wir uns dem Sieg von Didier Défago im Jahr 2009

Die diesjährige Lauberhornabfahrt findet am Samstag statt, live ab 12 Uhr auf SRF zwei

bud