Bestzeit für Fill – Hoffnung für Küng

1. Peter Fill (It) 1:57,06. 2. Christof Innerhofer (It) 0,08 zurück. 3. Matthias Mayer (Ö) 0,18. 4. Hannes Reichelt (Ö) 0,35. 5. Dominik Paris (It) 0,52. 6. Adrien Théaux (Fr) 0,71. – Ferner: 9. Aksel Svindal (No) 1,56. 12. Patrick Küng (Sz) 1,62. 18. Kjetil Jansrud (NOR) 2,39. 20. Mauro Caviezel (Sz) 2,44. 41. Beat Feuz (Sz) 3,62. 44. Gilles Roulin (Sz) 3,76. 46. Marc Gisin (Sz) 3,78. 52. Nils Mani (Sz) 4,04. 56. Urs Kryenbühl (Sz) 4,41. 60. Gian Luca Barandun (Sz) 4,63. 62. Stefan Rogentin (Sz) 4,81. 68. Ralph Weber (Sz) 5,01. 71. Justin Murisier (Sz) 5,43. 77. Luca Aerni (Sz) 6,73.