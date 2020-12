Die Slalomfahrer starten so spät wie noch nie in den Weltcup-Winter. Dafür bleibt danach kaum Zeit zum Durchatmen.

So lange wie in diesem Winter mussten sich die Slalomfahrer noch nie bis zu ihrem ersten Einsatz gedulden. Durch die Kalender-Anpassungen infolge der Corona-Pandemie sowie dem Wegfallen der Rennen in Nordamerika und Levi bildet Alta Badia den Auftakt in den WM-Winter.

Wer jetzt aber denkt, ein später Start sei gleichbedeutend mit weniger Rennen, der irrt: 11 Slaloms stehen im Programm – so viele wie in keiner anderen Disziplin.

Die Dichte des Kalenders ist beeindruckend. In den nächsten 5 Wochen sind 9 Rennen angesetzt. Darunter sämtliche Klassiker wie Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming. Zum Durchatmen bleibt nach der langen (Zwangs)-Pause kaum Zeit. Beschweren dürfte sich darüber keiner.