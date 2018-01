Grosse Aufregung: Adelboden ist abgeschottet

Nach einem erneuten Murgang am frühen Donnerstagabend ist Adelboden sicher bis am Freitagmorgen von der Umwelt abgeschnitten.

Die Widrigkeiten, mit denen sich das OK der Weltcup-Rennen in Adelboden konfrontiert sieht, nehmen kein Ende. Nach dem Sturm Burglind hat am Donnerstag der Dauerregen einen zweiten Murgang ausgelöst.

Schon am Mittag hatte aufgrund eines Murgangs die Strasse nach Adelboden kurzzeitig gesperrt werden müssen. Nach der baldigen Freigabe zeigte sich OK-Präsident Peter Willen zuversichtlich und sah die Rennen nicht in Gefahr.

«Nun ist aber ein erneuter Murgang niedergegangen. Seit 18 Uhr ist die Strasse komplett gesperrt und kann nicht vor Freitagmorgen wieder geöffnet werden», erklärt die Kommunikationsverantwortliche des Weltcup-Events, Annina Reimann, gegenüber SRF.

Laut ihr werden am Freitagmorgen Geologen die Situation vor Ort begutachten und dann über das weitere Vorgehen befinden. Fakt ist, dass Adelboden anderthalb Tage vor dem ersten Rennen von der Umwelt abgeschnitten ist. Die Situation ist kritisch. Dennoch meldet Reimann: «Wir vom OK bleiben optimistisch und führen die anstehenden Arbeiten mit Hochdruck weiter.»