Hirscher holt das doppelte «Chuenisbärgli»-Double

Marcel Hirscher hat zum zweiten Mal nach 2012 beide Rennen auf dem «Chuenisbärgli» für sich entschieden. Der Österreicher setzte sich vor Landsmann Michael Matt und Henrik Kristoffersen durch. Loïc Meillard überzeugte als Achter.

Das Podest

1. Marcel Hirscher (Ö) 1:50,94

2. Michael Matt (Ö) +0,13

3. Henrik Kristoffersen (No) +0,16

Marcel Hirscher, wer sonst? 6 Jahre nach seinem «Chuenisbärgli»-Double doppelte der Österreicher nach. Dem Erfolg am Samstag im Riesenslalom liess Hirscher den Slalomsieg folgen. Bereits zur Halbzeit in Führung liegend, verwaltete der Salzburger seinen Vorsprung geschickt und liess Landsmann Michael Matt sowie Erzrivale Henrik Kristoffersen knapp hinter sich.

Für den «König von Adelboden» war es bereits der 7. Sieg im Berner Oberland – der 4. davon im Slalom. Nach dem Rennen versah Hirscher den Lauf mit dem Attribut «sauschwer». Der zweitplatzierte Matt hätte nahezu für eine schöne Familiengeschichte gesorgt: Vor fast exakt 10 Jahren hatte sein Bruder Mario an selber Stelle triumphiert.

Die Schweizer

8. Loïc Meillard +1,56

12. Daniel Yule +1,82

15. Ramon Zenhäusern +1,96

17. Luca Aerni +2,26

Die Hoffnungen hatten vor dem Rennen primär auf Luca Aerni und Daniel Yule geruht. Mit den Zwischenrängen 6 und 7 waren die beiden zur Halbzeit auf Tuchfühlung mit der Spitze. In der Entscheidung fielen aber beide zurück. Dafür wusste Loïc Meillard zu überzeugen: Er fuhr mit Rang 8 sein zweitbestes Weltcup-Resultat ein. Erfreuliches gab es auch von Ramon Zenhäusern zu berichten: Der Walliser löste mit Rang 15 das Olympiaticket.

Meillard: «Sehr bequem, in der Leaderbox zu sitzen» Aerni: «Konnte keinen Speed ins Flache mitnehmen» Yule: «Von Anfang bis Ende ein Kampf»

Aerni: «Konnte keinen Speed ins Flache mitnehmen»

Yule: «Von Anfang bis Ende ein Kampf»

Das weitere Programm

Mit 340 Punkten in 7 Tagen oder 4 Rennen hat Hirscher die «Technikwoche» so richtig gerockt. Jetzt sind die Speedfahrer wieder mit dabei, und zwar bei den ganz grossen Klassikern: Am 13.1. steht die legendäre Lauberhorn-Abfahrt auf dem Programm. Umrahmt wird diese von einer Kombi und einem Slalom. In der Woche darauf geht es auf die «Streif» in Kitzbühel.

