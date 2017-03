Hirscher holt Sieg und kleine Kristallkugel

Marcel Hirscher gewinnt den Riesenslalom von Kranjska Gora auf überlegene Art und Weise. Die Jungen im Schweizer Team überzeugen.

Das Podest

1. Marcel Hirscher (Ö)

2. Leif Kristian Haugen (No)

3. Matts Olsson (Sd)

Nach 21 und 26 Fahrern drohte im 2. Durchgang zweimal ein Rennabbruch. Dichter Nebel war im oberen Teil über die Strecke gezogen.

Dass es nach einer kurzen Pause weiterging war ganz im Sinn von Marcel Hirscher. Der Österreicher hatte schon im 1. Durchgang fast eine Sekunde herausgefahren und feierte nach dem WM-Titel den nächsten Erfolg.

Dank dem Sieg holte sich Hirscher auch gleich die kleine Kristallkugel als bester Riesenslalomfahrer der Saison vorzeitig. Dies deshalb, weil sein ärgster Rivale Alexis Pinturault schon im 1. Lauf ausschied und leer ausging.

Das Podest komplettierten der WM-3. Leif Kristian Haugen und Matts Olsson

Die Schweizer

8. Elia Zurbriggen

10. Loïc Meillard

12. Justin Murisier

Dem schlechten Wetter fiel auch Justin Murisier zum Opfer. Nach dem 3. Rang im 1. Lauf büsste er im 2. viel Zeit ein und fiel noch aus den Top Ten. Damit wurde er nur drittbester Schweizer.

Loïc Meillard nutzte die Gunst der frühen Startnummer und fuhr im 2. Durchgang Laufbestzeit. Damit gewann er 11 Plätze und wurde starker 11. 22 Hundertstel vor ihm klassierte sich Elia Zurbriggen. Als 9. stellte er ein neues Karrierebestresultat im Weltcup auf.

Bereits im 1. Durchgang waren Gino Caviezel und Carlo Janka nach Innenskifehlern ausgeschieden.

Der 2. Lauf von Elia Zurbriggen Der 2. Lauf von Loic Meillard Der 2. Lauf von Elia Zurbriggen 1:30 min, vom 4.3.2017

Der 2. Lauf von Loic Meillard 1:29 min, vom 4.3.2017

Das weitere Programm

Am Sonntag findet in Kranjska Gora ein Slalom statt. Für die Riesenslalom-Spezialisten geht es erst beim Weltcup-Final in Aspen weiter; am 18. März steht dann der letzte Riesenslalom an.