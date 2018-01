Janka: «Das Vertrauen ist das Hauptproblem»

Nach seinem Kreuzbandriss war die Teilnahme am Training zur Lauberhorn-Abfahrt für Carlo Janka ein erster Schritt auf dem Weg zurück. Seine erste Bilanz fällt gemischt aus.

Janka: «Dem Knie geht es gut» 1:11 min, vom 10.1.2018

Nur 78 Tage nach seinem Kreuzbandriss kehrte Carlo Janka am Mittwoch im Training am Lauberhorn auf die Weltcuppiste zurück. Für den Bündner war der Einsatz ein erstes Herantasten. Nach einer vorsichtigen Fahrt belegte er mit 3,34 Sekunden Platz 21.

« Es muss sicher noch einiges besser laufen, damit ich an den Start gehe. » Carlo Janka



Jankas Trainingsfahrt am Lauberhorn

«Es lief eigentlich wie erwartet. Das Vertrauen ist immer noch das Hauptproblem, ich traue mich nicht so richtig draufzustehen, deshalb habe ich überall diese Rutscher drin. Dementsprechend gross ist der Rückstand im Ziel», analysierte Janka nach seiner Fahrt. Und mit Blick auf einen möglichen Einsatz in der Abfahrt sagte er: «Es muss sicher noch einiges besser laufen, damit ich an den Start gehe.»

Aber Janka konnte auch wichtige und positive Schlüsse aus dem Training ziehen: «Dem Knie geht es gut, es gab wenige bis gar keine Reaktionen. Bis jetzt bin ich da positiv», erklärte er unmittelbar nach seiner Fahrt.

Eine Entscheidung über einen Einsatz am Wochenende wird Janka frühestens am Donnerstag fällen. «Ich werde es im Training noch einmal probieren und dann werden wir Bilanz ziehen und schauen, wie es weitergeht.»

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 09.01.18, 22:20 Uhr