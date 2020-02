Die Kritik am Parallel-Event von Chamonix ist in Fahrerkreisen gross. Auch Topstars halten sich nicht zurück.

Keine Frage, aus Schweizer Sicht war der Parallel-Event am Sonntag in Chamonix ein voller Erfolg. Loïc Meillard und Thomas Tumler sorgten für den 1. Schweizer Doppelsieg in einem Technik-Rennen seit Oktober 2008 (Daniel Albrecht und Didier Cuche im Riesenslalom in Sölden).

Doch bei den Fahrern heimste das Format keine Bestnoten ein – nicht einmal im Lager der Schweizer. So schrieb etwa Justin Murisier auf Instagram:

Das soll die Zukunft unseres Sports sein?

Er sei in 1. Linie froh, gesund zu sein nach diesem Wettkampf, so der Walliser weiter. Teamkollege Meillard freute sich verständlicherweise über seinen Premierensieg im Weltcup, stimmte aber im SRF-Interview ebenfalls kritische Töne an: «Nach zwei Rennen eine kleine Kristallkugel zu vergeben, macht wenig Sinn. Entweder man macht es richtig oder gar nicht.»

Das Format gibt zu reden

Kein Blatt vor den Mund nahm Alexis Pinturault, einer der heissesten Anwärter auf den Triumph im Gesamtweltcup. Der Franzose schrieb nach seinem Achtelfinal-Out im Heimrennen auf Twitter:

Ich fühle mich verschaukelt. Seit wann ist im Sport Glück wichtiger als Leistung?

Pinturault, dessen Kritik auch von seinem Rivalen Henrik Kristoffersen geteilt wird, bemängelte neben dem Sicherheits-Aspekt das Format. Fahren die Athleten im Sechzehntelfinal auf beiden Läufen gegeneinander (die Zeiten werden addiert), gibt es ab den Achtelfinals nur noch einen K.o.-Lauf.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die beiden Strecken nicht identisch sein können. Das war schon im Januar in Sestriere nicht der Fall gewesen, als die beiden ziemlich unbekannten Fahrerinnen Clara Direz (FRA) und Elisa Mörzinger (AUT) vornehmlich auf dem blauen Kurs bis in den Final vorgestossen waren.

Am Sonntag in Chamonix waren abermals die Athleten auf dem blauen Kurs bevorteilt – nicht zuletzt Meillard und Tumler. Meillard gab denn auch zu: «Ich hatte richtig Glück mit meiner Seite. Es wäre fairer, jeweils zwei Läufe zu fahren.»

In Are steht Mitte März bei den Frauen noch ein Parallel-Slalom auf dem Programm. Danach wird die FIS wohl über die Bücher gehen müssen.

