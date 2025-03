Loïc Meillard gewinnt beim Riesenslalom in Sun Valley das 3. Technikrennen in Serie im Weltcup. Marco Odermatt fährt auf Rang 2.

Das Podest

1. Loïc Meillard (SUI) 2:15,21 Minuten

2. Marco Odermatt (SUI) +0,95 s

3. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,14

Die Spätform von Loïc Meillard ist wahrlich beeindruckend. Der Walliser hatte bei der letzten Station vor dem Weltcup-Finale, in Hafjell, bereits den «Riesen» und den Slalom für sich entschieden. In Sun Valley bejubelte er den 3. Triumph in Folge in einem Technik-Rennen. Es war ein Sieg, den er sich mit zwei makellosen Läufen vollends verdiente.

Insbesondere Meillards Leistung im 2. Durchgang verdient Applaus. Einmal mehr brachte der zu Beginn der Saison für seine Nerven in 2. Läufen oft kritisierte Walliser die Halbzeit-Führung ins Ziel. Und das mit beträchtlichem Vorsprung. 95 Hundertstel vor Odermatt überquerte der 28-Jährige nach einer souveränen Fahrt die Ziellinie.

Schon im 1. Durchgang hatte Meillard eine halbe Sekunde und mehr auf die Konkurrenz herausgefahren. Den schwierig gesteckten Kurs meisterte er ohne Fehler und mit einer eindrücklichen Sicherheit auf den Ski besser als alle anderen Athleten.

Odermatt mit Laufbestzeit noch auf den 2. Rang

Hinter Meillard holte Odermatt im 9. und letzten Riesenslalom der Saison seinen 7. Podestplatz. Den 2. Platz hatte der beste «Riesen»-Fahrer der Saison einem entfesselten 2. Lauf zu verdanken, in dem er mit Laufbestzeit noch 4 Ränge gutmachte und so aufs Treppchen fuhr. Es waren für Swiss-Ski die Podestplätze 43 und 44 dieses Winters.

Nach dem Rennen wurde dem Nidwaldner die wohlverdiente 4. Riesenslalom-Kugel in Serie überreicht. Er gewann den Weltcup schliesslich mit 126 Punkten Vorsprung. Hinter Odermatt komplettierte Henrik Kristoffersen (NOR) das Podest.

Die weiteren Schweizer

13. Thomas Tumler +2,58

18. Alexis Monney +7,10

19. Stefan Rogentin +7,31

DNF Luca Aerni, Franjo von Allmen

Mit den frühlingshaften Bedingungen in Sun Valley kam Thomas Tumler nicht wie gewünscht zurecht. Nachdem sich der Bündner im 1. Lauf an der langsamen Kurssetzung gestört und viel Zeit auf Halbzeit-Leader Meillard verloren hatte, kam er auch im 2. Durchgang nicht auf Touren. Ein Fehler kurz nach dem Start sowie ein missglückter Schlussteil kosteten Tumler viel Zeit. Er belegte mit 2,58 Sekunden Rückstand schliesslich Rang 13.

Neben den bewährten Fahrern im Schweizer «Riesen»-Team liessen es sich auch die Speed-Cracks Alexis Monney, Stefan Rogentin und Franjo von Allmen nicht nehmen, am ersten Technikrennen in Sun Valley teilzunehmen. Dafür berechtigt waren sie gewesen, weil sie über alle Disziplinen gesehen in dieser Saison mehr als 500 Weltcup-Punkte gesammelt hatten.

Um die vorderen Ränge mischte das Trio erwartungsgemäss aber nicht mit. Während von Allmen im 1. Durchgang ausschied, belegten Rogentin und Monney mit grossem Rückstand die beiden letzten Positionen im Schlussklassement.

So geht es weiter

Am Donnerstag stehen mit den Slaloms der Männer und Frauen in Sun Valley die letzten Rennen dieser Weltcup-Saison an. Die Frauen starten um 16 Uhr mit dem 1. Lauf, der 2. Durchgang beginnt um 19 Uhr. Die Läufe der Männer starten jeweils eine Stunde später. Beide Rennen sehen Sie live auf SRF zwei.

Ski alpin