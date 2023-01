Das Podest

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:51,18 Minuten

2. Loïc Meillard (SUI) +0,20 Sek.

3. Lucas Braathen (NOR) + 0,49

Zwei Zehntel fehlten Loïc Meillard zum grossen Coup. Der 26-Jährige kam nach Bestzeit im 1. Lauf im 2. Durchgang nicht an Henrik Kristoffersen vorbei. Meillard unterliefen im Schneetreiben einige kleine Fehler, er fing sich aber wieder. Meillard muss also weiter auf seinen ersten «echten» Weltcup-Sieg warten (er gewann den Parallel-Riesenslalom in Chamonix 2020). Und Joël Gaspoz (1987) bleibt der letzte Schweizer Sieger im Wengen-Slalom.

Schliessen 01:42 Video Meillard: «Der Sieg wäre möglich gewesen» Aus Sport-Clip vom 15.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 42 Sekunden. 01:28 Video Meillards 2. Lauf Aus Sport-Clip vom 15.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

Einen grossen Triumph feierte Meillards Kontrahent Kristoffersen. Der 28-jährige Norweger komplettierte seinen Wengen-Hattrick (nach 2016 und 2017) und steht neu bei 30 Weltcup-Siegen. Sein Landsmann und Vorjahressieger Lucas Braathen komplettierte das Podest. Mit Atle Lie McGrath folgte ein weiterer Norweger auf Rang 5. Bereits der Super-G und die Abfahrt (zweimal Aleksander Kilde) waren eine Beute der Norweger.

Schliessen 02:16 Video Kristoffersen: «Der beste Skifahrer gewinnt» Aus Sport-Clip vom 15.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 16 Sekunden. 01:16 Video Kristoffersen sichert sich im 2. Lauf den Sieg Aus Sport-Clip vom 15.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden. 01:49 Video Kristoffersen-Trainer Roten: «Wir hatten eine Rechnung offen» Aus Sport-Clip vom 15.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden.

Meillard zu Gast im «Sportpanorama» Box aufklappen Box zuklappen Am Sonntagabend ab 18:00 Uhr ist Loïc Meillard nebst Mauro Caviezel zu Gast im «Sportpanorama» – zu sehen auf SRF zwei oder in der Sport App.

Die weiteren Schweizer

9. Ramon Zenhäusern +2,86

11. Daniel Yule +3,19

16. Sandro Simonet +4,10

17. Marc Rochat +4,18

25. Luca Aerni +5,06

Out: Tanguy Nef, Fadri Janutin und Noel von Grünigen

Ramon Zenhäusern schaffte es wie in Adelboden (8.) in die Top Ten. Der Walliser zeigte zwei solide Läufe und war mit Rang 9 zufrieden. Daniel Yule, der im Vorjahr als Zweiter die 23-jährige Schweizer Podest-Durststrecke in Wengen beendet hatte, fiel hinter seinen Teamkollegen zurück. Er wäre lieber auf einer eisigen Piste gefahren.

Sandro Simonet machte im 2. Lauf 12 Plätze gut und sicherte sich die ersten Punkte nach seinem Kreuzbandriss im März 2022. Marc Rochat punktete als 17. zum 3. Mal hintereinander. Tanguy Nef schied zum 4. Mal in dieser Saison aus.

Schliessen 01:20 Video Der 2. Lauf von Zenhäusern Aus Sport-Clip vom 15.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden. 01:21 Video Der 2. Lauf von Simonet, mit dem er 12 Plätze gewinnt Aus Sport-Clip vom 15.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden. 00:52 Video Simonet: «Sehr zufrieden, das war ein schwieriger Saisonstart» Aus Sport-Clip vom 15.01.2023. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Sturzfestival aufgrund schwieriger Bedingungen

«Die Piste ist so schwierig wie in Adelboden, aber durch die Kurssetzung kommt es mir vor wie Langlauf», erklärte Lucas Braathen nach dem 1. Lauf zur Piste. Nicht alle meisterten diese so gut wie der Norweger (Dritter im 1. Durchgang). Von den 71 gestarteten Fahrern schafften es lediglich 40 ins Ziel. Darunter gab es auch prominente Opfer wie Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag (NOR), Stefano Gross (ITA) und Manuel Feller (AUT).

01:44 Video Veritables Sturzfestival im 1. Slalom-Lauf von Wengen Aus Sport-Clip vom 15.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden.

So geht es weiter

Der Weltcup-Tross disloziert in den nächsten Tag nach Kitzbühel. Dort stehen zwei Abfahrtsrennen auf dem Programm (Freitag und Samstag), die Techniker bestreiten am Sonntag den Slalom.