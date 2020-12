Legende: Musste sich operieren lassen Niels Hintermann Keystone

Hintermann auf unbestimmte Zeit out

Abfahrtsspezialist Niels Hintermann hat sich bei seinem Sturz in der Abfahrt am Mittwoch in Bormio eine Knorpelverletzung am linken Knie zugezogen. Der 25-jährige Zürcher musste sich am Donnerstag in der Universitätsklinik Balgrist arthroskopisch operieren lassen. Wie lange Hintermann ausfällt, werde sich mit der Rehabilitation in den kommenden Wochen zeigen, teilte Swiss-Ski mit.

Adelboden besteht Schneekontrolle

Die Piste am Chuenisbärgli hat die offizielle Schneekontrolle der FIS bestanden. Die Rennstrecke sei damit bereit für die beiden Riesenslaloms am Freitag und Samstag, 8./9. Januar und den Slalom am Sonntag, 10. Januar 2021, teilten die Organisatoren mit. Aufgrund der aktuellen Situation wird der Adelbodner Traditionsanlass unter Ausschluss von Zuschauern ausgetragen.