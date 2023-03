Schwarz im 1. Training mit Bestzeit – Odermatt in «Kilde-Gruppe»

Legende: Reise- und Trainings-Stress Marco Odermatt testet die Piste im andorranischen Soldeu – keine 24 Stunden nach seinem Sieg im slowenischen Kranjska Gora. Reuters/Albert Gea

Wird Männer-Abfahrt zum Hundertstel-Krimi?

Die Männer-Abfahrt am Weltcup-Finale im andorranischen Soldeu vom Mittwoch könnte sich zum Hundertstel-Krimi entwickeln. Im 1. Training vom Montag klassierten sich 15 Fahrer innerhalb einer Sekunde. Die Bestzeit stellte der Österreicher Marco Schwarz auf. Saisondominator Aleksander Kilde (NOR) fuhr die zehntschnellste Zeit, knapp vor Marco Odermatt (13.) und Niels Hintermann (14.). Stefan Rogentin wurde 19. (+1,32 Sekunden). Loïc Meillard verzichtete auf einen Start. Junioren-Weltmeister Rok Aznoh (SLO) verlor gut drei Sekunden auf Schwarz. Am frühen Nachmittag findet auch das 1. Frauen-Training statt.

