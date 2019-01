Der Abfahrts-Weltmeister von 2015 hat am Mittwochnachmittag in Kitzbühel zur Medienkonferenz geladen. Tritt der Glarner zurück?

Patrick Küng läuft es auch in dieser Saison überhaupt nicht. Der Abfahrts-Weltmeister von 2015 hat in diesem Winter einen 17. Platz als Bestergebnis vorzuweisen. Auf dem Podest stand der Glarner seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr (2. Platz im Super-G in Kvitfjell im März 2014).

Im Donnerstags-Training letzte Woche in Wengen stürzte Küng zudem kurz vor dem Ziel-S und konnte am Samstag die Weltcup-Abfahrt wegen einer Hirnerschütterung nicht bestreiten.

Rücktritt in Kitzbühel?

In Kitzbühel hat Küng am Mittwoch um 16:30 Uhr eine Medienkonferenz einberufen. Gemäss blick.ch wird der Glarner seinen sofortigen Rücktritt verkünden.

Die MK von Küng im Livestream Wir zeigen Ihnen die Medienkonferenz mit Patrick Küng am Mittwochnachmittag um 16:30 Uhr live aus Kitzbühel.

Küng gewann in seiner Karriere neben WM-Gold auch zwei Weltcuprennen: Den Super-G im Dezember 2013 in Beaver Creek und die Lauberhorn-Abfahrt im Januar 2014.

Seither hatte der 35-Jährige auch immer wieder mit Blessuren zu kämpfen. Einen grossen Teil der Saison 2015/16 verpasste er wegen einer Verletzung an der Patella-Sehne.