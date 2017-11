Schweizer Abfahrer erleben Poisson-Tragödie hautnah mit

Beim tödlichen Unfall des französischen Skirennfahrers David Poisson in Kanada war das Swiss-Ski-Abfahrtsteam vor Ort. Beat Feuz und Co. trainierten zum Zeitpunkt des Unglücks auf derselben Piste.

Wie Swiss Ski mitteilt, befanden sich Beat Feuz, Patrick Küng, Mauro Caviezel, Marc Gisin und Gilles Roulin zum Zeitpunkt der Tragädie um David Poisson in unmittelbarer Nähe des Opfers. Der französische Abfahrtsspezialist war am Montag im Skigebiet Nakiska in der kanadischen Provinz Alberta bei einem Trainingssturz ums Leben gekommen.

Professionelle Hilfe vor Ort

Die Schweizer Speed-Spezialisten mussten den Unfall und die Bergung des Opfers aus nächster Nähe mitverfolgen. Die Konzentration der Athleten gilt derzeit der gemeinsamen Verarbeitung der Geschehnisse, wofür auch professionelle Hilfe aus der Schweiz hinzugezogen wurde. Wie, wann und wo die Vorbereitung auf die Olympia-Saison fortgesetzt wird, ist noch offen.