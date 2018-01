Schweizer im 2. Training weit zurück

Die Schweizer haben im zweiten Training zur Lauberhornabfahrt in Wengen nicht überzeugen können. Als bester Swiss-Ski-Fahrer klassierte sich Beat Feuz auf Rang 17. Bestzeit fuhr der Franzose Adrien Theaux.

Beat Feuz im Training zurück 1:44 min, vom 11.1.2018

Beat Feuz verlor 1,79 Sekunden auf die Bestzeit von Adrien Theaux. Der Emmentaler hatte am Mittwoch im ersten Training noch die drittbeste Zeit aufgestellt. Den Rückstand unter 2 Sekunden halten konnte auch Patrick Küng.

Carlo Janka beim zweiten Einsatz im Rahmen des Comebacks sowie Mauro Caviezel hielten ebenfalls noch relativ gut mit, wobei Caviezel einen Torfehler beging.

Adrien Theaux fährt Trainingsbestzeit

Theaux vor zwei Österreichern

An der Spitze distanzierte Theaux, der in der Lauberhorn-Abfahrt noch nie über Rang 7 hinauskam, die Konkurrenz deutlich. Am besten mithalten konnten die beiden Österreicher Matthais Mayer und Max Franz.

Hannes Reichelt, Lauberhorn-Sieger von 2015 und Trainingsbester am Mittwoch, verlor genau eine Sekunde auf Theaux. Aksel Svindal, Führender im Abfahrts-Weltcup, verlor wie die Schweizer Fahrer sehr viel Zeit.