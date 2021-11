Legende: Muss seine Rückkehr in den Weltcup vertagen Urs Kryenbühl wird wegen Corona-Bestimmungen nicht die komplette Nordamerika-Tour mitmachen können. Keystone

Kryenbühl und Weber müssen für Lake Louise passen

Die Speed-Saison der Alpinen am 26. November wird ohne Urs Kryenbühl und Ralph Weber losgehen. Das Duo muss die 3 Rennen in Lake Louise auslassen, weil es nicht über die gültigen Einreisebestimmungen verfügt. «Leider ist es nur geimpften Personen erlaubt, nach Kanada zu reisen. Aus diesem Grund kann ich beim Weltcup-Auftakt nicht dabei sein», schreibt Kryenbühl in den sozialen Medien. Stattdessen plant der 27-jährige Schwyzer sein Renn-Comeback (nach seinem Horror-Sturz Anfang dieses Jahres in Kitzbühel, Link öffnet in einem neuen Fenster) für Beaver Creek. Im US-Resort ist der Ski-Tross gleich im Anschluss zu Gast für 1 Abfahrt und 2 Super-G's. Kryenbühl war vor wenigen Monaten an Corona erkrankt, gilt als genesen und verzichtet darum vorerst auf die Impfung.

07:21 Video Archiv: Kryenbühl auf dem SRF-Insta-Kanal über Kitzbühel-Sturz Aus Sport-Clip vom 09.02.2021. abspielen

Janka verpasst Nordamerika-Rennen

Auch Carlo Janka wird in Übersee nicht am Start sein. Der Bündner muss aufgrund von Rückenproblemen passen, wie sein Management einen entsprechenden Blick-Artikel gegenüber SRF bestätigte. Wann Janka in den Weltcup-Winter einsteigen kann, ist offen. Noch nicht klar ist, ob Mauro Caviezel nach seiner Gehirnerschütterung die Nordamerika-Tour mitmacht.