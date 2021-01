Trotz Corona in Wengen

Die Lauberhornrennen vom nächsten Wochenende sollen wie geplant stattfinden.

Darauf haben sich sämtliche Parteien am Sonntag geeignet. Auch die Taskforce der FIS stimmte der Durchführung zu.

Der Weltcup-Tross wird am Montag nach Wengen verschieben, am Dienstag steht das erste Abfahrtstraining auf dem Programm.

Aufatmen in Wengen: Der Weltcup-Klassiker am Lauberhorn wird wie geplant stattfinden. Zu diesem Entscheid kamen sämtliche beteiligten Parteien, darunter auch die Taskforce der FIS. Bereits am Mittag hatte die Gesundheitsdirektion des Kantons Bern grünes Licht für die Durchführung der Rennen gegeben.

Dass die Rennen durchgeführt werden können, war am Samstag plötzlich infrage gestellt worden. Viele Touristen auch aus England sollen trotz Reisewarnung die Feiertage in Wengen verbracht haben. In den vergangenen Tagen gab es im Skiort erhöhte Infektionszahlen, darunter auch Fälle der mutierten Variante des Coronavirus.

In Wengen seien am Sonntagmorgen 130 Corona-Tests durchgeführt worden, wobei nur einer positiv ausgefallen sei. Das erklärte Urs Lehmann, der Präisdent von Swiss-Ski am Sonntagnachmittag gegenüber SRF.

Organisatorische Fragen noch offen

Zusätzliche Massnahmen werden jedoch am nächsten Wochenende in Wengen notwendig sein. Das Renngebiet beispielsweise müsse total isoliert werden, so Lehmann. Weitere organisatorische Details wie die Unterbringung der Athleten sollen noch geprüft werden.

Der Transfer des Weltcup-Trosses von Adelboden nach Wengen erfolgt am Montag. Für Dienstag ist in Wengen das erste Abfahrts-Training vorgesehen. Am Freitag und Samstag stehen bei den 91. Internationalen Lauberhornrennen je eine Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag folgt der abschliessende Slalom.