Legende: Die Schwere seiner Verletzungen ist noch nicht bekannt Mauro Caviezel. Keystone

Mauro Caviezel ist am Donnerstag im Training in Garmisch-Partenkirchen gestürzt und hat sich dabei verletzt. Dies gab Swiss-Ski am Donnerstagabend bekannt. Weitere Untersuchungen sollen am Freitag in der Schweiz folgen. Caviezel befinde sich momentan im Spital. Über seinen weiteren Zustand machte Swiss-Ski keine Angaben.

Erst erholt von schwerer Verletzung

Der 32-jährige Bündner war bereits im Sommer verletzt gewesen, damals laborierte er an einer Achillessehnen-Verletzung. Von dieser erholte sich der Speed-Spezialist eindrücklich. So feierte er Mitte Dezember in Val D'Isère im Super-G seinen ersten Weltcup-Sieg.

Für die Speedfahrer geht es im Weltcup ab dem 15. Januar mit den traditionellen Lauberhornrennen in Wengen weiter.