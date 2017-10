8. Turniersieg – Federer versetzt Basel in Ekstase

Der König von Basel ist zurück auf dem Thron. Nach seiner verletzungsbedingten Absenz im Vorjahr feiert Roger Federer in seinem 13. Basel-Final den 8. Titelgewinn.

Revanche: Nach Finalniederlagen 2012 und 2013 schlägt Roger Federer im Basel-Endspiel gegen Juan Martin Del Potro zurück.

Nach Finalniederlagen 2012 und 2013 schlägt Roger Federer im Basel-Endspiel gegen Juan Martin Del Potro zurück.

Den ersten Satz muss Federer trotz Überlegenheit abgeben. Dann dreht er auf.

Es war genau 17:43 Uhr, als das Publikum in der St. Jakobshalle tobte. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte Roger Federer vor heimischer Kulisse den 2. «Championship Point» verwertet und auf das finale Skore von 6:7 (5:7), 6:4, 6:3 gestellt.

Spannung pur

Der Entscheidungssatz war an Dramatik kaum zu überbieten: Federer beantwortete Del Potros Break sogleich mit einem Rebreak. Danach sorgten geniale Ballwechsel, Traumschläge aber auch kapitale Fehler für beste Unterhaltung.

Federers neuerlicher Service-Durchbruch zum 3:1 sorgte schliesslich für die Vorentscheidung. Getragen vom frenetischen Publikum brachte der Baselbieter seinen 95. Turniersieg ins Trockene.

Satzverlust trotz Vorteilen

Bereits im ersten Satz war Federer der bessere Spieler gewesen, wirkte agiler, variabler. Doch da sein argentinisches Gegenüber beide Service-Durchbrüche jeweils umgehend mit einem Rebreak beantwortete, musste der Schweizer trotz einem Plus von 5 Punkten in die Kurzentscheidung. Dort zeigte er Nerven und gab den Startsatz trotz 3:0-Führung noch her.

Im 2. Durchgang machte dann ein spätes Break den Unterschied zugunsten des Lokalmatadors.

Hoffnung für die Fans

«Es war eine unglaublich spezielle Woche für mich», freute sich ein bestens gelaunter Federer bei der Siegerehrung. Bevor er den Pokal in die Höhe stemmte, sagte der Baselbieter einen Satz, den alle Fans freuen wird: «Ich hoffe, das alles nächstes Jahr wieder zu erleben», machte der 36-Jährige Hoffnung auf eine weitere Turnierteilnahme.

Federers Swiss-Indoors-Titel in der Übersicht Jahr Gegner

Resultat 2017

Juan Martin Del Potro

6:7, 6:4, 6:3

2015 Rafael Nadal

6:3, 5:7, 6:3 2014 David Goffin 6:2, 6:2 2011 Kei Nishikori 6:1, 6:3 2010 Novak Dokovic 6:4, 3:6, 6:1 2008 David Nalbandian

6:3, 6:4 2007 Jarkko Nieminen 6:3, 6:4 2006 Fernando González 6:3, 6:2, 7:6

