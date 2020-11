Nach einem schwachen Start vermochte sich Stan Wawrinka am Donnerstag im Achtelfinal von Paris-Bercy gegen Andrej Rublew ab Durchgang 2 markant zu steigern. Der Dreisatzsieg gegen den formstarken Russen und damit der Einzug in den Viertelfinal waren nach 1:41 Stunden Tatsache.

Zverev mit 10 Siegen in Folge

Mit Alexander Zverev trifft Wawrinka (ATP 20) nun auf den nächsten Spieler, der sportlich zuletzt überzeugen konnte. Der Deutsche (ATP 7) feierte am Donnerstag im Achtelfinal gegen Adrian Mannarino seinen 10. Sieg in Folge. Vor dem ATP-1000-Event in Paris hatte er sich bei beiden Turnieren in Köln den Titel gesichert.

Neben dem Platz hatte Zverev in jüngster Vergangenheit indes «herausfordernde Tage» erlebt. Zum einen wurde bekannt, dass seine Ex-Freundin ein Kind von ihm erwartet. Zum anderen sah er sich mit Vorwürfen seiner früheren Partnerin Olga Scharypowa konfrontiert, die Zverev in mehreren Medien wegen physischer und psychischer Gewalt beschuldigte.

In Paris wollte Zverev nicht mehr näher auf die Angelegenheiten eingehen. Vielmehr konzentriert er sich darauf, seinen guten Lauf fortzusetzen. Die Vorzeichen stehen auch vor dem Duell mit Wawrinka gut. Alle 3 bisherigen Begegnungen mit dem Schweizer entschied der 23-Jährige für sich. Zuletzt behielt er im Januar im Viertelfinal der Australian Open in 4 Sätzen das bessere Ende für sich.

Duell mit Nadal winkt

Bei Wawrinka dürften derweil das Selbstvertrauen und die Motivation riesig sein. Sollte er auch Zverev besiegen, wäre womöglich ein Halbfinal gegen den an Nummer 1 gesetzten Rafael Nadal der Lohn. Der Spanier trifft im Viertelfinal auf seinen Landsmann Pablo Carreño-Busta. Für Wawrinka wäre es zudem erst das 2. Mal nach 2015, dass er in Paris-Bercy den Vorstoss unter die letzten 4 schafft.