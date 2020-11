Fast zweieinhalb Stunden benötigte Stan Wawrinka am Mittwoch, um mittels Dreisatzsieg gegen den Amerikaner Tommy Paul in den Achtelfinal des ATP-1000-Turniers von Paris-Bercy einzuziehen. Dabei fehlte dem Schweizer vor allem die Konstanz. So kassierte er in den ersten 2 Sätzen nicht weniger als 5 Breaks.

Rublew erfreut sich starker Form

Ein solches Auf und Ab darf sich Wawrinka am Donnerstagabend im Achtelfinal nicht mehr erlauben. Mit Andrej Rublew (ATP 8) erhält der Lausanner (ATP 20) einen Aufsteiger dieser Saison vorgesetzt.

Der Russe gewann seit der Wiederaufnahme der wegen der Corona-Krise unterbrochenen Saison 3 Turniere, zuletzt stemmte er vergangenen Sonntag in Wien den Pokal in die Höhe. Zuvor hatte der 23-Jährige auch in Hamburg und St. Petersburg gewonnen und damit die Grundlage zur erstmaligen Qualifikation für die ATP-Finals gelegt.

Ausgeglichene Bilanz vor 3. Duell

Wawrinka spielt nun zum dritten Mal gegen den Russen. 2016 im indischen Chennai gewann der Schweizer problemlos mit 6:3 und 6:2. Im vergangenen Jahr musste er sich beim ATP-1000-Turnier in Cincinnati mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben.