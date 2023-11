Der 22-jährige Südtiroler zwingt Daniil Medwedew in 3 Sätzen in die Knie und steht erstmals im Endspiel der ATP Finals.

Legende: Erlief fast jeden Ball Jannik Sinner im Halbfinal gegen Daniil Medwedew. imago images/La Presse/Marco Alpozzi

Jannik Sinner (ATP 4) hat an den ATP Finals in Turin eine weitere Glanzleistung abgeliefert. Nachdem der 22-Jährige ohne Niederlage in den Halbfinal eingezogen war, setzte er seinen Siegeszug auch dort fort. Der Italiener rang Daniil Medwedew (ATP 3) mit 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 nieder. Damit hat er die drei letzten Begegnungen gegen den Russen – zuletzt zwei Finalsiege in Peking und Wien – allesamt gewonnen.

Sinner steht bei seiner erst zweiten Teilnahme am Saisonend-Turnier der besten 8 Spieler des Jahres erstmals im Final. Vor zwei Jahren war er bei seiner Premiere in der Gruppenphase ausgeschieden.

Doppelfehler bringt Medwedew aus dem Konzept

Beflügelt von den Zuschauern liess sich Sinner auch vom unglücklichen Verlust des 2. Satzes nicht aus dem Konzept bringen. Selbst hatte er sich in diesem Durchgang keine Breakchance erspielen können. Die einzige seines Gegners wehrte er indes ab. Im Tiebreak machte der Russe unter anderem mit einem sehenswerten Stoppball den Unterschied.

Im Entscheidungssatz nahm sich Medwedew dann selbst den Wind aus den Segeln. Mit einem Doppelfehler – der Russe nahm beim 2. Aufschlag volles Risiko – schenkte er Sinner das Break zum 0:2. Der Fehler brachte Medwedew sichtlich aus dem Konzept. Und er fand nicht wieder in die Spur. Nach knapp 2:30 Stunden verwandelte Sinner seinen ersten Matchball zum Sieg.

Historische Marke erreicht

Der Italiener wird im Final entweder auf Novak Djokovic, den er in der Gruppenphase bezwungen hatte, oder Carlos Alcaraz treffen. Die beiden spielen am Abend um das zweite Finalticket. Geschichte hat Sinner schon jetzt geschrieben. Als erster Italiener in der Open Era erreichte er in einem Jahr die Marke von 61 Siegen.