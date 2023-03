Stan Wawrinka (ATP 100) hat sich am ATP-1000-Turnier in Indian Wells nach einem Zwischentief gegen den Australier Aleksandar Vukic (ATP 186) mit 6:4, 1:6, 6:1 durchgesetzt. Nachdem der Waadtländer den 1. Satz dank dem Break zum 5:4 gewonnen hatte, gelang ihm eine Weile lang nicht mehr viel.

Erst zu Beginn des dritten Umgangs war der 37-jährige Finalist von 2017 wieder auf der Höhe und sorgte mit einem raschen 3:0 für die Vorentscheidung gegen den Qualifikanten aus Sydney. In der nächsten Runde trifft Wawrinka auf den Serben Miomir Kecmanovic (ATP 31).

Riedi gegen Draper chancenlos

Der Zürcher Leandro Riedi blieb bei seinem ersten Einsatz an einem ATP-1000-Turnier chancenlos. Nach überstandener Qualifikation unterlag der 21-Jährige dem gleichaltrigen Briten Jack Draper in der 1. Runde von Indian Wells mit 1:6, 1:6. Draper zeigte, weshalb er letzte Saison den Durchbruch geschafft und zuletzt an den Australian Open auch Rafael Nadal einiges abverlangt hatte. Der Weltranglisten-56. marschierte in 56 Minuten zum Sieg.

Legende: Lehrgeld bezahlt Leandro Riedi bei seiner Premiere in Indian Wells. Keystone/AP/Mark J. Terrill