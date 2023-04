Marc-Andrea Hüsler und Alexander Ritschard überstehen beim ATP-Turnier in München die 1. Runde.

Hüsler schafft den Einzug in die 2. Runde – Ritschard mit Exploit

ATP-Turnier in München

Marc-Andrea Hüsler (ATP 63) ist gegen den Briten Kyle Edmund zu einem der rar gewordenen Erfolgserlebnisse gekommen. Der Zürcher setzte sich in der Startrunde des ATP-250-Turniers von München mit 7:6, 4:6, 6:3 durch.

Die Partie hatte am Montagabend wegen Dunkelheit nach dem 1. Satz unterbrochen werden müssen. Bei der Fortsetzung am Dienstag musste Hüsler nach dem Verlust des 2. Durchgangs noch einmal in die Verlängerung. Ein Break zum 3:1 im Entscheidungssatz brachte die Vorentscheidung.

Erst zum 4. Mal in diesem Jahr in der 2. Runde

Hüsler nutzte die Gunst der Stunde gegen einen Konkurrenten, der vor viereinhalb Jahren die Nummer 14 der Welt gewesen war, nach einer Verletzungspause von 20 Monaten derzeit im Ranking aber nur auf Platz 509 geführt wird. Beim 10. Turnier des Jahres überstand Hüsler erst zum 4. Mal die Startpartie, über die 2. Runde kam er noch nie hinaus. In Bayern versucht der 1,96 m grosse Linkshänder dies nun gegen den Österreicher Dominic Thiem (ATP 101), gegen den er noch nie gespielt hat.

Legende: Auftakt geglückt Marc-Andrea Hüsler feiert in München einen Startsieg. Imago Images/Zuma Wire

Exploit von Qualifikant Ritschard

Ebenfalls den Einzug in die 2. Runde geschafft hat Alexander Ritschard (ATP 209). Der 29-Jährige bezwang den Deutschen Jan-Lennard Struff (ATP 64) mit 7:5 und 7:5.

Ritschard hatte in der 2. Runde der Qualifikation von einem Forfait-Sieg profitiert und schaltete nun mit dem Einheimischen Struff einen Spieler aus, der letzte Woche in Monte Carlo die Weltnummer 4 Casper Ruud bezwungen hatte und erst im Viertelfinal gegen den späteren Turniersieger Andrej Rublew ausgeschieden war.

Nun gegen Giron

Einen besser klassierten Spieler hatte Ritschard in seiner von Verletzungen geprägten Karriere überhaupt erst einmal bezwungen – vor knapp zwei Jahren in Gstaad den Portugiesen Joao Sousa. Nun ist er auch in der 2. Runde gegen den Amerikaner Marcos Giron (ATP 68) nicht chancenlos.