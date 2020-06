Beim Turnier in Stuttgart geht es jeweils «nur» um 250 ATP-Punkte. Für Roger Federer hatten diese 2018 aber eine grosse Auswirkung.

2018 beim Turnier von Stuttgart baute Roger Federer seinen eigenen Rekord ein bisher letztes Mal aus: Mit 36 Jahren und 314 Tagen ist der «Maestro» der älteste Spieler, der je auf dem 1. Platz der ATP-Rangliste gestanden hat.

Der mit Abstand Älteste

Federer hatte dazu das Erreichen des Finals gereicht. Er bezwang Nick Kyrgios im Halbfinal mit 6:7, 6:2, 7:6. Die Woche machte er im Endspiel perfekt, wo er auch Milos Raonic schlug (6:4, 7:6) und damit den 1. Stuttgart-Titel seiner Karriere eintütete.

Übernommen hatte Federer den Rekord in Rotterdam ein erstes Mal rund 4 Monate zuvor von Andre Agassi (33 Jahre und 131 Tage). Damals war der Baselbieter über 3 Jahre älter als Agassi bei seinem Rekord. Federer kommt mittlerweile insgesamt auf 310 Wochen an der Spitze der Weltrangliste, was ebenfalls Rekord ist.