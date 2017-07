Chiudinelli scheidet in Gstaad aus

Für Marco Chiudinelli (ATP 214) ist das Turnier ist Gstaad bereits vorbei. Der Baselbieter verliert in der 1. Runde gegen den Italiener Paolo Lorenzi (ATP 36).

Chiudinelli verliert die Partie mit 6:7 und 3:6

Im 1. Satz schafft der Baselbieter ein Rebreak – verliert dann aber das Tiebreak.

Auch bei seinem vierten ATP-Auftritt in diesem Jahr kassiert der 35-Jährige eine Niederlage.

Immerhin gelang es dem 35-jährigen Chiudinelli, den Italiener Lorenzi zu fordern. Im ersten Satz wehrte der Baselbieter zwei Satzbälle ab und holte einen 2:5-Rückstand auf, ehe er den Satz im Tiebreak doch noch verlor. Im zweiten Satz brachte ein Aufschlagverlust zum 1:2 die Vorentscheidung.

Chiudinelli ist auf der ATP-Tour seit 11 Monaten ohne Erfolgserlebnis. Seither scheiterte er in Basel, Sofia und letzte Woche in Newport in der 1. Runde. Er gewann auch am Davis Cup keinen Satz und scheiterte an sieben Turnieren in der Qualifikation.

In Gstaad folgt nach Chiudinelli die nächste Partie eines Schweizers: Ab ca. 15:00 Uhr trifft Henri Laaksonen (ATP 95) auf den Brasilianer Thomaz Bellucci (ATP 66). Die Partie können Sie live im Stream oder in der Sportapp verfolgen.