Chiudinellis Dernière an seinem Heimturnier

Zum 13. und letzten Mal bestreitet Marco Chiudinelli die Swiss Indoors. Viele Matches konnte der gebürtige Basler an seinem Heimturnier nicht gewinnen, 2009 trumpfte er aber gross auf.

Chiudinellis Abschied an den Swiss Indoors 6:38 min, aus sportpanorama vom 22.10.2017

Zusatzinhalt überspringen Programm-Hinweis Verfolgen Sie die Partie von Marco Chiudinelli gegen Robin Haase ab ca. 21:00 Uhr hier im Livestream. Zuvor zeigt SRF zwei das Spiel zwischen Denis Shapovalov und Yuichi Sugita ab 18:45 Uhr live.

Die Swiss Indoors Basel sind für Marco Chiudinelli eine Herzensangelegenheit. An keinem ATP-Turnier hat der gebürtige Basler öfter teilgenommen. Diese Woche tritt der 36-Jährige, der nach dem Turnier seine Profi-Karriere beendet, schon zum 13. Mal in seiner Heimat an.

Dies natürlich auch dank dem Goodwill von Turnierdirektor Roger Brennwald, welcher Chiudinelli 12 Mal mit einer Wildcard ausstattete (2011 spielte sich Chiudinelli durch die Qualifikation).

Ein Halbfinal gegen Federer

Chiudinelli dankte es Brennwald vorab 2009. Zwei Monate nachdem er an der Seite von Landsmann Michael Lammer in Gstaad im Doppel seinen einzigen ATP-Titel gewonnen hatte, trumpfte Chiudinelli am Rheinknie gross auf.

Er schlug der Reihe nach Philipp Kohlschreiber, Lammer und Richard Gasquet und stand sensationell im Halbfinal. Dort wartete die damalige Weltnummer 1 Roger Federer. Chiudinelli bot seinem Kumpel Paroli, kam im 1. Satz gar zu einem Satzball und musste sich nur knapp mit 6:7, 3:6 geschlagen geben.

Chiudinellis Basel-Sternstunde: Halbfinal 2009 gegen Federer 4:20 min, vom 20.10.2017

Noch einmal ein Exploit?

Nach seinem wertvollsten Ergebnis im Einzel auf ATP-Stufe lief es Chiudinelli in den folgenden Jahren in Basel aber nicht mehr nach Wunsch. Lediglich 2012 gewann er noch einmal eine Partie im Haupttableau.

Nun also der 13. und letzte Auftritt in der St. Jakobshalle. Und Chiudinelli wird am Montagabend in der 1. Runde gegen Robin Haase alles daran setzen, sich von den heimischen Fans noch einmal als Sieger feiern zu lassen und sein Karrierenende noch ein wenig hinauszuzögern.

Highlights aus Chiudinellis Karriere 2:16 min, vom 20.10.2017

Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 22.10.2017, 18:30 Uhr