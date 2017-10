Cilic und die erfolgreiche Suche nach Konstanz

Auch ohne Rafael Nadal bekommt es Roger Federer in Basel mit namhaften Gegnern zu tun: Wie etwa Marin Cilic.

Cilic: «Rufe Woche für Woche mein Niveau ab» 0:55 min, vom 23.10.2017

In Abwesenheit von Rafael Nadal gelten Marin Cilic und David Goffin an den Swiss Indoors als ärgste Konkurrenten für Roger Federer.

und David Goffin an den Swiss Indoors als ärgste Konkurrenten für Roger Federer. Cilic ist in der Form seines Lebens.

Zum Kurzporträt von David Goffin gehts hier.

Wissen Sie noch....? Cilics Basel-Bilanz

Im Vorjahr holte sich der 29-Jährige erstmals den Sieg am Rheinknie. Im Endspiel bezwang er wie schon im US-Open-Final von 2014 den Japaner Kei Nishikori. 2009 und 2015 schaffte es der diesjährige Wimbledon-Finalist in die Viertelfinals.

Starthürde

Florian Mayer (ATP 68): Der deutsche Lucky Loser rutschte für den Spanier Fernando Verdasco ins Hauptfeld. Cilic besiegte Mayer in 6 Duellen 4 Mal.

Saison-Rückschau

Cilic nutzte in verletzungsbedingter Abwesenheit von Andy Murray, Novak Djokovic und Stan Wawrinka die Gunst der Stunde. Als Nummer 4 der Weltrangliste ist der Kroate im Ranking so gut wie nie. Das ATP-250-Turnier in Istanbul gewann Cilic, in Wimbledon und im Londoner Queen's Club stand er jeweils im Final. Gründe dafür seien die Balance im Team und seine in diesem Jahr entdeckte Konstanz.

Race to London

Im Ranking für die ATP-Finals liegt Cilic mit 3535 Zählern auf Rang 6. Die Qualifikation für das letzte Turnier des Jahres ist nur noch Formsache.

Gesagt

Über Playstation-Duelle mit seinem schwedischen Trainer Jonas Björkman: «Ich habe erst einmal gegen ihn Eishockey gespielt. Er hat kein Tor gegen mich erzielt. Er spielt wohl ein wenig besser Real-Life-Tennis als Konsolen-Hockey. Aber das Zocken lernt er auch noch. Er hat schliesslich einen jungen Sohn.»

Cilic: Auch an der Playstation talentiert 1:03 min, vom 23.10.2017

Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 22.10.17, 18:30 Uhr