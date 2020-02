Gute Nachrichten für alle Schweizer Tennis-Fans: Stan Wawrinka kehrt nächste Woche in Acapulco auf die ATP-Tour zurück. Nachdem sich der Waadtländer bei der Viertelfinalpartie an den Australian Open gegen Alexander Zverev an den Adduktoren verletzt hatte, musste er auf eine Teilnahme an den Turnieren in Montpellier und Rotterdam verzichten.

Legende: «Stan the Man» ist wieder da Stan Wawrinka meldet sich zurück auf der Tour und tritt nächste Woche beim Hardplatzturnier in Acapulco an, wo er letztes Jahr den Viertelfinal erreichte. Keystone

Am Rande eines Sponsorentermins in Genf betonte Wawrinka, dass er die Beschwerden vorsichtig auskurieren wollte. Nun zeigt sich der dreifache Grand-Slam-Champion wieder voller Tatendrang: «Nach einer harten Trainingswoche in Monaco fühle ich mich bereit für Acapulco.»

Noch keine Rücktrittsgedanken

Wawrinka liebäugelt trotz einigen Verletzungen in den letzten Monaten noch nicht mit einem Rücktritt: «Ich geniesse, was ich tue, und hoffe noch ein paar gute Jahre vor mir zu haben» meint der Weltranglisten-16. wenige Wochen vor seinem 35. Geburtstag.