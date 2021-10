Kein anderer Spieler hat in der laufenden Saison mehr ATP-Turniere gewonnen als Casper Ruud.

Er ist aktuell kaum zu stoppen Casper Ruud gab im Final von San Diego bloss 2 Games ab.

Der Mann der Stunde auf der ATP-Tour heisst Casper Ruud. Der Norweger sicherte sich in der Nacht auf Montag in San Diego den bereits 5. Turniersieg in diesem Jahr. Mehr Einzel-Titel konnte 2021 bei den Männern keiner einfahren. Auch Novak Djokovic nicht (4 Siege, davon aber 3 Grand Slams).

3 Turniersiege statt Olympia

Der Triumph im Süden Kaliforniens war Ruuds erster auf Hartplatz. Zuvor hatte der 22-Jährige ausschliesslich auf Sand reüssiert. Im Juli gelang ihm dabei Seltenes: In Bastad (SWE), Gstaad und Kitzbühel feierte Ruud 3 Turniersiege in 3 aufeinander folgenden Wochen. Dies war letztmals Andy Murray vor 10 Jahren geglückt.

00:25 Video Archiv: Mit diesem Punkt siegte Ruud in Gstaad Aus Sport-Clip vom 25.07.2021. abspielen

Ruud profitierte auch davon, auf Olympia verzichtet zu haben. Während die Top-Shots der Szene in Tokio spielten (respektive sich noch in Quarantäne befanden), stürmte der Melbourne-Achtelfinalist in Europa von Erfolg zu Erfolg.

Das wirkte sich auch im Ranking aus: Am 13. September stiess Ruud erstmals in die Top 10 vor. Und es fehlen ihm nur noch 150 Punkte, um Roger Federer – den Ruud einst die «ultimative Legende» nannte – auf Rang 9 einzuholen.