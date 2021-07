Legende: Will in Gstaad den nächsten Schritt machen Dominic Stricker. Keystone/Archiv

Es kann mitunter sehr schnell gehen im Profi-Sport. Bestes Beispiel: Tennisspieler Dominic Stricker. Vor rund einem Jahr nur wenigen bekannt, spielte sich der Schweizer in den letzten Monaten so richtig ins Rampenlicht:

Oktober 2020: Stricker gewinnt das Juniorenturnier von Roland Garros.

Stricker gewinnt das Juniorenturnier von Roland Garros. März 2021: Sieg beim Challenger-Turnier in Lugano.

Sieg beim Challenger-Turnier in Lugano. Mai 2021: Debüt auf der ATP-Tour beim Turnier in Genf, Sieg gegen den früheren US-Open-Sieger Marin Cilic und Einzug in den Viertelfinal.

Debüt auf der ATP-Tour beim Turnier in Genf, Sieg gegen den früheren US-Open-Sieger Marin Cilic und Einzug in den Viertelfinal. Juni 2021: Beim ATP-Turnier in Stuttgart bezwingt Stricker unter anderen Hubert Hurkacz (ATP 20) und erreicht ebenfalls die Runde der letzten Acht.

Bei den Swiss Open in Gstaad kommt Stricker nun zu seinem 3. Auftritt im Hauptfeld eines ATP-Turniers. Der Linkshänder profitiert einen Monat vor seinem 19. Geburtstag von einer Wildcard. Der Berner, der sich in diesem Jahr in der Weltrangliste bereits von Position 1168 auf 280 verbessert hat, trifft in der 1. Runde auf den Franzosen Arthur Rinderknech (ATP 100).