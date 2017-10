Del Potro nach Sieg über Benneteau im Viertelfinal

Juan Martin Del Potro qualifiziert sich in Basel dank einem 6:4, 6:4-Sieg gegen Julien Benneteau für die Runde der besten Acht.

Juan Martin Del Potro erreichte an den Swiss Indoors in Basel ohne Probleme die Viertelfinals. Der Argentinier setzte sich gegen den französischen Qualifikanten Julien Benneteau 6:4, 6:4 durch. Am Freitag trifft der Sieger von 2012 und 2013 auf den Spanier Roberto Bautista Agut.

Del Potro musste im ganzen Spiel nur eine Breakchance abwehren, während Benneteau 5 Doppelfehler produzierte.