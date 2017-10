Del Potro und Cilic im Basel-Halbfinal

Heute, 17:13 Uhr, aktualisiert um 20:35 Uhr

Juan Martin Del Potro und Marin Cilic stehen an den Swiss Indoors in den Halbfinals und treffen dort am Samstag aufeinander.

Spielbericht Del Potro - Bautista Agut 1:43 min, vom 27.10.2017 Juan Martin Del Potro gewann den Viertelfinal gegen den Spanier Roberto Bautista Agut nach rund 2 Stunden mit 6:2, 2:6 und 6:4. Die Entscheidung im umkämpften Duell zweier Spieler, die sich noch Chancen auf die Teilnahme an den ATP-Finals in London ausrechnen dürfen, fiel im zweitletzten Game, als Del Potro im dritten Anlauf und nach zwei Gewinnschlägen mit der Vorhand das Break schaffte. Highlights Cilic - Fucsovics Cilic nach über 3 Stunden Im Halbfinal trifft der 29-jährige Argentinier, Turniersieger in Basel 2012 und 2013, auf den Kroaten Marin Cilic, der sich gegen den überraschenden Ungarn Marton Fucsovics nach über dreistündigem Kampf mit 7:6 (7:3), 5:7 und 7:6 (7:4) durchsetzte. Viel zur bislang besten Partie in dieser Woche trug der 25-jährige Fucsovics bei, der erstmals auf der ATP-Tour in einem Viertelfinal stand. Der ehemalige Wimbledonsieger und Weltranglisten-Erste bei den Junioren zeigte einen beherzten Auftritt und holte im dritten Satz einen 1:4-Rückstand auf. Beim Stand von 6:5 und Aufschlag Cilic fehlten dem Aussenseiter zweimal nur zwei Punkte zur Überraschung. Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 27.10.2017, 18:50 Uhr

ac