Zwei Punkte fehlten Albert Ramos gegen Pablo Andujar zum Sieg, als der Himmel über Gstaad seine Schleusen öffnete. Fluchtartig mussten die beiden Spanier den Platz verlassen, die Partie wurde unterbrochen.

Rund 30 Minuten später präsentierte sich das Berner Oberland wieder von seiner schönen Seite. Ramos hatte dennoch keine Lust, noch einen Umweg einzulegen. Die Weltnummer 85 sicherte sich bei Aufschlag des Gegners umgehend die zwei fehlenden Punkte und siegte damit 7:6 (7:3), 6:4.

Final gegen Stebe oder Fabbiano

Andujar hatte im 1. Satz mit seiner insgesamt 6. Breakchance den Servicedurchbruch geschafft, gab das Break aber umgehend wieder preis. Im Tiebreak geriet er schnell vorentscheidend mit 0:4 in Rücklage. Im 2. Satz hielt Andujar gut mit, die Regenpause spielte aber schliesslich Ramos in die Karten.

Ramos steht damit ohne Satzverlust im Final. Dort trifft er am Sonntag auf Cedrik-Marcel Stebe oder Joao Sousa. Stebe stand am Samstag bereits am Vormittag im Einsatz, weil sein Viertelfinal gegen Thomas Fabbiano am Tag zuvor wegen Regens hatte vertagt werden müssen.

Resultate ATP Gstaad

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 27.07.2019 11:00 Uhr