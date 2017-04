Der König greift im Fürstentum nach «La Decima»

Am Sonntag startet in Monte Carlo die europäische Sandplatzsaison. Titelverteidiger Rafael Nadal könnte dort seinen 10. Titel gewinnen. Im Halbfinal dürfte es bereits zu einem Jubiläum kommen.

Rafael Nadal hält zahlreiche Rekorde auf Sand. Zwischen 2005 und 2007 reihte der Mallorquiner auf seiner Lieblingsunterlage einst 81 Siege aneinander, ehe er von Roger Federer in Hamburg gestoppt wurde. 49 seiner 69 Turniersiege feierte der 30-Jährige auf Sand.

Und Nadal ist der einzige Spieler in der Open Era (seit 1968), der ein Turnier 9 Mal gewinnen konnte. Dem Spanier gelang dies nicht nur an einem Ort, sondern gleich an deren drei. An den French Open in Paris, beim ATP-500-Event in Barcelona – und in Monte Carlo.

«La Decima» scheint möglich

Im Fürstentum triumphierte Nadal zwischen 2005 und 2012 gleich 8 Mal in Folge (Rekord!) und schob im letzten Jahr Titel Nummer 9 nach. Heuer greift der an Position 4 gesetzte Linkshänder nach dem 10. Coup – etwas, was bei den Männern zuletzt 1957 (Eric Sturgess) geschafft hatte.

So war es 2016: Nadal schlägt Monfils im Final

«La Decima» wird Nadal trotz der grossen Konkurrenz zugetraut. Zwar ist der Spanier auch auf Sand nicht mehr so dominant wie in seinen besten Jahren – 2016 gewann er nur zwei Turniere (Monte Carlo und Barcelona).

Aber der Melbourne- und Indian-Wells-Finalist ist wiedererstarkt. An Selbstvertrauen dürfte es ihm nicht mangeln. Und sein diesjähriger Angstgegner, Roger Federer, verzichtet fast gänzlich auf die Sandsaison.

Fast täglich grüsst Nadal - Djokovic

Dafür könnte im Halbfinal des ATP-1000-Turniers ein anderer Angstgegner auf Nadal warten: Novak Djokovic. Der Serbe hat die letzten 7 Vergleiche alle gewonnen, darunter die Sand-Duelle in Monte Carlo (2015), Paris (2015) und Rom (2016). Im Head-to-Head führt Djokovic 26:23. Eine der längsten Tennis-Rivalitäten steht also vor ihrer 50. Auflage – auch das gab es in der Open Era noch nie.

Open Era: Die meisten Siege am selben Turnier Anzahl Spieler Ort Wann 9 Siege

Rafael Nadal

French Open

Monte Carlo

Barcelona

2005-2008, 2010-2014

2005-2012, 2016

2005-2009, 2011-2013, 2016

8 Siege

Guillermo Vilas

Roger Federer

Buenos Aires

Halle

1973-1977(2), 1979, 1982

2003-2006, 2008, 2013-2015

7 Siege

Pete Sampras

Roger Federer

Rafael Nadal

Roger Federer

Roger Federer

Roger Federer

Wimbledon

Wimbledon

Rom

Dubai

Cincinnati

Basel

1993-1995, 1997-2000

2003-2007, 2009, 2012

2005-2007, 2009-2010, 2012-2013

2003-2005, 2007, 2012, 2014-2015

2005, 2007, 2009-2010, 2012, 2014-2015

2006-2008, 2010-2011, 2014-2015



