Dimitrov verschärft Thiems Krise

Grigor Dimitrov heisst der erste Finals-Sieger der «Gruppe Sampras». Der Bulgare bezwang den formschwachen Dominic Thiem in 3 Sätzen.

Bei Dominic Thiem scheint zum Ende der Saison die Luft etwas draussen zu sein. Der fleissigste aller Top-20-Spieler (26 Turnier-Teilnahmen) verpatzte seinen Auftakt an den ATP Finals in London und unterlag Grigor Dimitrov in einer von Fehler geprägten Partie nach 2:20 Stunden 3:6, 7:5, 5:7.

Unnötiger Umweg

Dimitrov hätte sich den Umweg ersparen können. Nach gewonnenem Startsatz zog er zum dümmsten Zeitpunkt eine Schwächephase ein: Anderthalb Sätze lang hatte sich Thiem keine einzige Breakchance erspielen können. Dann aber holte sich der Österreicher gleich deren drei – bei 6:5 im zweiten Satz. Thiem nutzte die erste Möglichkeit und schnappte sich damit auch den Satz.

Besonders prekär: Dimitrov hatte einige Augenblicke zuvor beim Stand von 5:5 die bis dahin erste Breakchance des Durchgangs vergeben.

«Läufer» Dimitrovs starker Start

Im Startsatz war Dimitrov der bessere Spieler gewesen. Die Weltnummer 6 machte mehr Punkte, war weniger fehleranfällig und brillierte mit hervorragender Beinarbeit. Bei eigenem Service unangetastet, gelang dem Bulgaren das entscheidende Break zum 5:2.

Im Schlusssatz akzentuierte sich die Krise des Österreichers: Der 24-Jährige, der seit den US Open keine 2 Siege mehr aneinanderreihen konnte, erlaubte sich 3 Doppelfehler und musste in jedem Servicegame kämpfen. Bei 3:3 schaffte es Dimitrov schliesslich, seinem Gegenüber den Aufschlag abzunehmen. Auf ein weiteres Break Thiems reagierte der 26-Jährige umgehend mit Rebreak, ehe er den 3. Matchball endlich nutzte.

