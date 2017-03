Djokovic mit zäher Olympia-Revanche

Heute, 9:07 Uhr

Am ATP-Hartplatzturnier in Acapulco erreicht der topgesetzte Novak Djokovic mühevoll die Viertelfinals. Er besiegt in der 2. Runde den Argentinier Juan Martin Del Potro 4:6, 6:4, 6:4.



Bild in Lightbox öffnen. Der Viertelfinal-Einzug war für Djokovic zugleich auch eine Olympia-Revanche. Im letzten August hatte ihm Del Potro in der 1. Runde des Olympia-Turniers in Rio de Janeiro eine empfindliche Niederlage beigefügt. Auch in Acapulco machte der Argentinier dem Serben das Leben lange schwer. Bis Djokovics 4:6, 6:4, 6:4-Sieg feststand, musste die Weltnummer 2 in jedem Satz mindestens einmal den Aufschlag abgeben. Nadal ohne Mühe Einen ruhigeren Abend als Djokovic erlebte der an Nummer 2 gesetzte Rafael Nadal. Der Australian-Open-Finalist besiegte den Italiener Paolo Lorenzi 6:1, 6:1. Nadal siegt klar (Quelle: SNTV) Rio 2016: Del Potro beendet früh Djokovics Olympiaträume Nadal siegt klar (Quelle: SNTV) 0:42 min, vom 2.3.2017

Rio 2016: Del Potro beendet früh Djokovics Olympiaträume 2:49 min, vom 8.8.2016

rha/agenturen