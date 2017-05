Djokovic zittert sich weiter

Heute, 16:20 Uhr

Titelverteidiger Novak Djokovic hat beim ATP-1000-Turnier in Madrid ein frühes Out knapp vermieden. Der Serbe schlug Nicolas Almagro nach hartem Kampf in 3 Sätzen.

Bild in Lightbox öffnen. Fünf Tage nach der plötzlichen Trennung von seinem Trainer-Trio ist Novak Djokovic in Madrid nur knapp um eine frühe Niederlage herumgekommen. Die serbische Weltnummer 2 schlug in ihrem 1. Match Wildcard-Inhaber Nicolas Almagro mit 6:1, 4:6, 7:5. Djokovic lag gegen den ehemaligen Top-10-Spieler aus Spanien im Entscheidungssatz mit 0:3 hinten, ehe ihm noch der Turnaround gelang. Nach 2:15 Stunden und einem Rückhandfehler Almagros ins Netz konnte Djokovic, dem viele einfache Fehler unterliefen, endlich jubeln.

rek