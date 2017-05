Djokovic zittert sich weiter – auch Nadal mit Mühe

Heute, 16:20 Uhr, aktualisiert um 20:01 Uhr

Titelverteidiger Novak Djokovic hat beim ATP-1000-Turnier in Madrid ein frühes Out knapp vermieden. Der Serbe schlug Nicolas Almagro nach hartem Kampf in 3 Sätzen. Auch Rafael Nadal musste über die volle Distanz.

rek