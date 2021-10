Der 40-Jährige ist in der Weltrangliste wie erwartet nicht mehr in den Top 10 klassiert. Am Montag fiel er auf Rang 11 zurück.

Der Euro wurde eingeführt und Las Ketchup führte die Schweizer Hitparade an. Damals, also im Jahr 2002, nahm auch eine unfassbare sportliche Dominanz ihren Anfang: Roger Federer schaffte erstmals den Sprung in die Top 10 des ATP-Rankings. Fast 20 Jahre später ist der 40-jährige Baselbieter, der nun 11. ist, zum erst 2. Mal aus diesem illustren Zirkel geflogen.

Ohne Corona wäre es viel früher passiert

Dem nach 3 Operationen am rechten Knie rekonvaleszenten Federer fielen die in Indian Wells und Schanghai gewonnenen Punkte aus dem Jahr 2019 aus der Wertung. Diese waren wegen der Corona-Pandemie länger als normalerweise auf dem Ranking-Konto verblieben. Eine Top 10 ohne den Schweizer ist eine Seltenheit: Es ist erst die 12. Woche in den letzten 19 Jahren, in der Federer nicht unter den besten 10 vertreten ist.

Als Federer zwischen November 2016 und Januar 2017 verletzungsbedingt – damals wegen des linken Knies – im Ranking bis auf Platz 17 zurückfiel, war dafür Stan Wawrinka in den Top 4 klassiert. Derzeit ist der ebenfalls verletzte 36-jährige Waadtländer nur die Nummer 57 der Welt. Er verlor am Montag elf Plätze.

2017 liess sich Federer mit seiner Rückkehr an die Weltspitze nicht lange Zeit. Mit dem märchenhaften Triumph an den Australian Open kehrte er umgehend in die Top 10 zurück. Ob dies dem «Maestro» noch einmal gelingt?