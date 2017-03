Federer: «Eine weitere Märchenwoche»

Überglücklicher Federer, emotionaler Wawrinka: Die Stimmen zum Schweizer Final in Indian Wells.

Die Stimmen von Federer und Wawrinka bei der Siegerehrung 5:09 min, vom 20.3.2017

Stan Wawrinka sorgte bei der Siegerehrung für den grössten Schmunzler. Als er Roger Federer zum Turniergewinn gratulieren wollte, meinte er zum lachenden Landsmann im Spass: «Er lacht – er ist ein A…». Der Romand war sichtlich enttäuscht, zollte Federer gleichzeitig aber grössten Respekt: «Alle, die Tennis lieben, lieben es, dir zuzuschauen.»

«Er lacht – er ist ein A...»

Federer seinerseits wirkte natürlich überglücklich und hochzufrieden. «Ich habe eine weitere Märchenwoche erlebt», sagte der Baselbieter zu seinen grandiosen Auftritten in der kalifornischen Wüste. «Letztes Jahr war ich traurig, dass ich nicht an diesem Turnier teilnehmen konnte. Umso mehr bedeutet mir dieser Erfolg.»

«Ein Traum, der wahr wurde»

Er sei bei seinem Comeback viel, viel weiter als er sich das vor drei Monaten erträumt hatte. «Eigentlich bin ich davon ausgegangen, in Indian Wells immer noch Terrain aufholen zu müssen. Dass ich jetzt schon wieder zwei grosse Turniere gewinnen konnte, ist auch für mich ein Traum, der wahr wurde.»

Die ganze Familie schaute zu, Coach Ivan Ljubicic feierte am Finaltag seinen 38. Geburtstag. Federer zum rundum geglückten Tag: «Jetzt bleibt mir nur noch zu hoffen, dass es so weiter geht. Dass ich derart frisch bleibe und auch an den nächsten Turnieren weiter so auftrumpfen kann.»

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 19.03.2017, 22:50 Uhr