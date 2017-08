Federer muss für Cincinnati Forfait erklären

Roger Federer muss seine Teilnahme beim ATP-1000-Turnier von Cincinnati von dieser Woche absagen. Damit wird Rafael Nadal in einer Woche die Nummer 1.

Roger Federer hatte im Montreal-Final am Sonntagabend gegen Alexander Zverev Schmerzen im Rückenbereich verspürt. Anschliessend hatte er im Interview gegenüber SRF gesagt, dass er nicht wisse, ob er in Cincinnati antreten könne. Weniger als 24 Stunden später ist klar, dass er das ATP-1000-Turnier nicht bestreitet.

Nach der Finalniederlage am Sonntag hatte der 36-jährige Baselbieter gesagt, dass der Fokus auf den am 28. August beginnenden US Open liege. Es sei wichtig, dass er im Hinblick auf das Major-Turnier «nichts falsch» mache.

Nadal in einer Woche die Nummer 1

Da auch Andy Murray im Bundesstaat Ohio verletzungshalber nicht am Start steht, ist klar, dass Rafael Nadal in einer Woche den Schotten als Weltnummer 1 ablösen wird. Der Spanier hatte die Spitze des ATP-Rankings im Juli 2014 letzmals angeführt.