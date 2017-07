Federers 1. Saisonhälfte 2016 und 2017: Wie Tag und Nacht

Roger Federer verblüfft in dieser Tennis-Saison weiter. Für Wimbledon ist der «Maestro» der grosse Favorit. 2017 steht in krassem Gegensatz zu 2016, als bei ihm überhaupt nichts ging.

Die Bezeichnung «Oldie but goldie» trifft auf Roger Federer zu wie noch nie. Im Alter von 35 Jahren spielt der Baselbieter auf wie zu seinen besten Zeiten vor 10 Jahren und mehr.

Zu 6 Turnieren ist der «Maestro» 2017 angetreten, 4 davon hat er gewonnen. Er schaffte das seltene Triple Australian Open, Indian Wells, Miami und triumphierte zum 9. Mal bei einem seiner Lieblingsturniere in Halle. Niederlagen kassierte Federer einzig in Dubai (2. Runde) und beim 250er-Event in Stuttgart (2. Runde nach Freilos).

2017 Top, 2016 Flop

Die grandiosen Auftritte des Schweizers vor dem eigentlichen Saisonhöhepunkt in Wimbledon (ab 3. Juli) stehen im krassen Gegensatz zur 1. Jahreshälfte 2016, als Federer – von Krankheiten und Verletzungen geplagt – kaum einmal zu Bestform auflaufen konnte.

Wir haben Federers 2016er-Saison mit dem aktuellen Jahr verglichen. Die Unterschiede sind frappant:

Vor Wimbledon: Federers Saisons im Vergleich 2016



2017 Final (grippal geschwächt)

Brisbane ausgelassen Halbfinal Australian Open

Sieg Forfait (nach Knie-OP)

Rotterdam ausgelassen

Forfait (nach Knie-OP) Dubai 2. Runde

Forfait (nach Knie-OP) Indian Wells

Sieg w/o (Magen-Darm-Grippe)

Miami Sieg Viertelfinal Monte Carlo

ausgelassen Forfait (Rücken)

Madrid ausgelassen Achtelfinal Rom ausgelassen Halbfinal Stuttgart 2. Runde

Halbfinal Halle Sieg





16 - 6

Matchbilanz 24 - 2

41 - 13

Satzbilanz 57 - 13

1410 ATP-Punkte

4545 ca. 870'000 USD

Preisgeld 5'614'360 USD



Gleichwohl schaffte es Federer an der Church Road 2016 bis in den Halbfinal, wo er Milos Raonic unglücklich in 5 Sätzen unterlag. Was bedeutet das für Wimbledon 2017?

Federer und Wawrinka mit tückischer Wimbledon-Auslosung 1:28 min, aus sportaktuell vom 30.6.2017

