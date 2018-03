Der Serbe scheidet in der 2. Runde von Key Biscayne sang- und klanglos gegen Benoit Paire aus.

Frühes Out auch in Miami

Nach seinem missglückten Comeback in Indian Wells ist für Novak Djokovic (ATP 12) auch das ATP-1000-Turnier in Miami nach bloss einer Partie zu Ende. Die ehemalige Weltnummer 1 unterlag dem Franzosen Benoit Paire (ATP 47) in nur etwas mehr als einer Stunde 3:6, 4:6.

Ich bin nicht auf dem Niveau, auf dem ich war.

Der Auftritt von Djokovic erinnerte so gar nicht an den Spieler, der die vergangenen Jahre phasenweise fast nach Belieben dominiert hatte. Gleich 4 Breaks musste er hinnehmen, weil er es nicht schaffte, bei eigenem Aufschlag Druck auszuüben. Selber kam er bloss zu einer Breakmöglichkeit.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Missratenes Comeback Die Nummer 109 der Welt stoppt Djokovic

Körperliche Beschwerden?

Dass es um das Selbstvertrauen des Serben nicht zum Besten bestellt ist, wurde offensichtlich. Unklar ist, ob ihn nach seiner Ellbogenoperation Ende Januar allfällige körperliche Beschwerden behindern. Im Vollbesitz seiner Kräfte schien Djokovic aber wie bei seiner Niederlage gegen Taro Daniel in Indian Wells nicht zu sein.

«Die ersten 5, 6 Games waren gut. Dann ging mir das Benzin aus. Ich bin nicht auf dem Niveau, auf dem ich war. Aber ich muss weiter an mich glauben», sagte der Serbe nach dem Out.