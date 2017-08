Für «The Great One» ist Federer der Grösste

Heute, 14:42 Uhr

Wayne Gretzky weilt in seiner Heimat am ATP-Turnier in Montreal. Der beste Eishockey-Spieler lobt im Interview mit SRF den besten Tennisspieler der Welt.

Gretzky: «Das hat Federer zu einem besseren Spieler gemacht» 1:32 min, vom 9.8.2017 Er gilt als bester Eishockey-Spieler der Geschichte: Wayne Gretzky. «The Great One» hat in seiner Karriere (1979-1999) zahlreiche NHL-Rekorde aufgestellt, die auch heute noch Bestand haben. Unerreicht sind beispielsweise seine 894 Tore und 2857 Skorerpunkte in 1487 Partien der Qualifikation. Der Grösste des Eishockeys weilt am ATP-Turnier in Montreal. Und er äussert sich über einen der Besten im Tennis, Roger Federer. « Es steht ausser Frage, dass Roger der beste Tennisspieler aller Zeiten ist. » Wayne Gretzky

«Jeder grosser Athlet liebt den Wettkampf. Das motiviert die besten Athleten, noch besser zu werden.»

«Die besten Spieler lieben es, unter Druck zu spielen. Und die besten Spieler wollen die Nummer 1 sein.»

«Es steht ausser Frage, dass Roger der beste Tennisspieler aller Zeiten ist. Und möglicherweise einer der Top-3-Sportler, den wir je gesehen haben.»

«Roger wird etwas Einzigartiges erreichen und den Tennissport für lange Zeit beeinflussen.» Gretzky ist das beste Beispiel dafür, dass man eine Karriere über lange Zeit erfolgreich gestalten kann. 20 Jahre war er in der NHL aktiv, im Alter von 38 Jahren trat er zurück. In seiner allerletzten Saison erreichte er bei den New York Rangers 62 Skorerpunkte. Im Video unten verrät Gretzky, was es braucht, um jahrelang erfolgreich und auf hohem Niveau aktiv sein zu können. Wayne Gretzkys Rezept für eine erfolgreiche Karriere 0:56 min, vom 9.8.2017 Sendebezug: Radio SRF 1, 05.08.2017, 12:40 Uhr

sta