Goffin kehrt nach Gstaad zurück

Die Organisatoren der Swiss Open in Gstaad haben für die Ausgabe 2017 einen ersten prominenten Spieler präsentiert: Der Belgier David Goffin geht im Berner Oberland zum 2. Mal auf Titeljagd.

Goffin, zuletzt Teilnehmer an den ATP Finals in London und Viertelfinalist an den Australian Open, stiess 2015 bei seiner bisher einzigen Teilnahme in Gstaad bis in den Final vor. Dort musste er sich dem Österreicher Dominic Thiem geschlagen geben.

Nun kehrt Goffin in der letzten Juli-Woche (22.-30.) ins Berner Oberland zurück. Die Vorfreude beim Weltranglisten-12. ist gross: «Ich liebe das Turnier in Gstaad. Die Bedingungen liegen mir, weshalb ich auf eine erfolgreiche Woche hoffe.»