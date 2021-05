Stricker-Bezwinger out: Ruud bodigt Andujar

Halbfinal in Genf

Der 22-jährige Norweger Casper Ruud (ATP 21) steht im Final von Genf.

Ruud besiegt Pablo Andujar in 80 Minuten zum 6:3 und 6:2.

Der 35-jährige Spanier Andujar eliminierte im Achtelfinal Roger Federer und im Viertelfinal Dominic Stricker.

Casper Ruud beendete auf der Anlage des Genfer Tennisklubs seine Halbfinal-Erfolgslosigkeit. Ruud bestritt in Genf auf Sand den vierten Halbfinal hintereinander. In Monte Carlo (gegen Andrej Rublew), München (gegen Nikolos Bassilaschwili) und Madrid (gegen Matteo Berrettini) hatte er jeweils klar verloren.

Für Ruud endete eine Halbfinalpleitenserie

Fünf Halbfinalspiele hintereinander hat Ruud seit seinem Turniersieg in Buenos Aires vor fast anderthalb Jahren verloren. Gegen Pablo Andujar fand er mit 6:3, 6:2 in der Vorschlussrunde zum Siegen zurück. In beiden Sätzen gelangen ihm je zwei Breaks.

Ruuds Finalgegner ermitteln im zweiten Halbfinal Pablo Cuevas aus Uruguay und Denis Shapovalov aus Kanada.