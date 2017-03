Harziger Startsieg für Djokovic

Titelverteidiger Novak Djokovic steht beim ATP-1000-Turnier von Indian Wells nach einem mühevollen Sieg über Kyle Edmund in Runde 3. Keine Probleme bekundete Rafael Nadal.

Nach einem Freilos zum Auftakt glückte Novak Djokovic der Turnierstart in Indian Wells. Allerdings bekundete der an Nummer 2 gesetzte Serbe beim 6:4, 7:6-Sieg gegen den Briten Kyle Edmund (ATP 46) seine liebe Mühe.

Nachdem Djokovic im 1. Satz ein Break gereicht hatte, geriet er zu Beginn des 2. Durchgangs schnell mit 0:3 in Rücklage. Nach einer erfolgreichen Aufholjagd sicherte er sich seinen 3. Sieg im 3. Direktduell gegen Edmund dank einem 7:5 im Tie-Break.

Schon wieder gegen Del Potro

Drittrundengegner von Djokovic, der den 4. Indian-Wells-Sieg in Folge anstrebt, ist Juan Martin Del Potro. Es wird das 2. Duell zwischen den beiden seit dem denkwürdigen Olympia-Duell. Die 1. Revanche gegen den Argentinier hatte Djokovic vor Wochenfrist in Acapulco gewonnen.

Nadal gibt nur 5 Games ab

Radal Nadal glückte der Turnierstart in Kalifornien: Der an Nummer 5 gesetzte Spanier gab sich gegen Guido Pella aus Argentinien (ATP 145) keine Blösse und setzte sich in 1:22 Stunden mit 6:3, 6:2 durch.